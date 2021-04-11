تخريج دفعة جديدة من منتسبي المباحث الجنائية بمعهد الشرطة في مصراتة

استعراض لخريجي الدفعة الثامنة من منتسبي جهاز المباحث الجنائية بمعهد الشرطة في مصراتة. (وزارة الداخلية)

شهد معهد الشرطة في مدينة مصراتة، صباح اليوم الأحد، حفل تخريج الدفعة الثامنة من منتسبي جهاز المباحث الجنائية بحضور عدد من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، بحسب ما أعلنته الوزارة.

وشارك في الحفل رئيس جهاز المباحث الجنائية العميد محمد عاشور، ومدير الإدارة العامة للتدريب العميد دكتور فتحي عون وعدد من مديري الإدارات ومديري الأمن، والضباط وضباط الصف بوزارة الداخلية، وعدد من أولياء أمور وأسر الطلبة الخريجين.

وقالت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الخريجين تلقوا تدريبات استمرت على مدى ستة أشهر واستهدفت ما يزيد على 100 متدرب، تلقوا عددًا من المحاضرات العلمية النظرية والعملية.

وشمل الحفل استعراض للكراديس التي جسدت عددًا من المهام الأمنية التي تدرب عليها الخرجون، وجرى في ختام الحفل تكريم أوائل الخريجين، وتقديم درع تكريم لوزير الداخلية العميد خالد مازن، والوزير المفوض بوزارة الداخلية السابق فتحي باشاغا.

استعراض لخريجي الدفعة الثامنة من منتسبي جهاز المباحث الجنائية بمعهد الشرطة في مصراتة. (وزارة الداخلية)

منصة الحضور لحفل تخريج الدفعة الثامنة من منتسبي جهاز المباحث الجنائية بمعهد الشرطة في مصراتة. (وزارة الداخلية)

منصة الحضور لحفل تخريج الدفعة الثامنة من منتسبي جهاز المباحث الجنائية بمعهد الشرطة في مصراتة. (وزارة الداخلية)

استعراض لخريجي الدفعة الثامنة من منتسبي جهاز المباحث الجنائية بمعهد الشرطة في مصراتة. (وزارة الداخلية)