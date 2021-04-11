تخريج دفعة جديدة من منتسبي المباحث الجنائية بمعهد الشرطة في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أبريل 2021, 08:38 مساء
استعراض لخريجي الدفعة الثامنة من منتسبي جهاز المباحث الجنائية بمعهد الشرطة في مصراتة. (وزارة الداخلية)

شهد معهد الشرطة في مدينة مصراتة، صباح اليوم الأحد، حفل تخريج الدفعة الثامنة من منتسبي جهاز المباحث الجنائية بحضور عدد من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، بحسب ما أعلنته الوزارة.

وشارك في الحفل رئيس جهاز المباحث الجنائية العميد محمد عاشور، ومدير الإدارة العامة للتدريب العميد دكتور فتحي عون وعدد من مديري الإدارات ومديري الأمن، والضباط وضباط الصف بوزارة الداخلية، وعدد من أولياء أمور وأسر الطلبة الخريجين.

وقالت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الخريجين تلقوا تدريبات استمرت على مدى ستة أشهر واستهدفت ما يزيد على 100 متدرب، تلقوا عددًا من المحاضرات العلمية النظرية والعملية.

وشمل الحفل استعراض للكراديس التي جسدت عددًا من المهام الأمنية التي تدرب عليها الخرجون، وجرى في ختام الحفل تكريم أوائل الخريجين، وتقديم درع تكريم لوزير الداخلية العميد خالد مازن، والوزير المفوض بوزارة الداخلية السابق فتحي باشاغا.

استعراض لخريجي الدفعة الثامنة من منتسبي جهاز المباحث الجنائية بمعهد الشرطة في مصراتة. (وزارة الداخلية)
منصة الحضور لحفل تخريج الدفعة الثامنة من منتسبي جهاز المباحث الجنائية بمعهد الشرطة في مصراتة. (وزارة الداخلية)
منصة الحضور لحفل تخريج الدفعة الثامنة من منتسبي جهاز المباحث الجنائية بمعهد الشرطة في مصراتة. (وزارة الداخلية)
استعراض لخريجي الدفعة الثامنة من منتسبي جهاز المباحث الجنائية بمعهد الشرطة في مصراتة. (وزارة الداخلية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أشباه الموصلات.. أزمة تربك الصناعة العالمية
اقتصاد
رجل الأزمات - الذكرى الأولى لرحيل دكتور محمود جبريل
فيديو
ريال مدريد يسقط برشلونة ويرتقي إلى صدارة الدوري الإسباني
رياضة عالمية
طبيب شرعي أميركي: جورج فلويد توفي فعليا بسبب الضغط على عنقه
دولى
بالصور: الدبيبة والزناتي يتلقيان لقاح «كورونا»
ليبيا
شركة الخليج العربي للنفط: خفض الإنتاج بداية من الأربعاء لأسباب فنية وتراكم ...
ليبيا
قبل حلول رمضان.. تنوعت الأسباب والنتيجة ارتفاع الأسعار
ليبيا
اللجنة القانونية تتفق على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات
ليبيا
جريدة «الوسط»: إنزال أوروبي خلف الخطوط الروسية التركية في ليبيا
ليبيا
ثمانية أعضاء من الكونغرس يدعون إدارة بايدن إلى ممارسة النفوذ اللازم لإجبار ...
ليبيا
العدد 281 من جريدة «الوسط»: إنزال أوروبي خلف خطوط الروس والأتراك.. والليبيون ...
ليبيا
مينيتي يحذر من فشل محتمل لحكومة الدبيبة ويدعو إيطاليا للعب «دور الريادة» في ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الجنة الخضراء» مشروع ناشئ يفتح صفحة الزراعة المائية في ليبيا