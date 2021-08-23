ضبط شخص متهم بقتل مواطن عثر على جثته في سوق الخميس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 أغسطس 2021, 08:46 مساء
مضبوطات عثر عليها بحوزة المتهم. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية، مساء اليوم الإثنين، القبض على شخص متهم بقتل أحد المواطنين عثر علي جثته بمنطقة سوق الخميس، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وأوضحت الوزارة أن بلاغًا ورد إلى مركز شرطة سوق الخميس بمديرية أمن الخمس مفاده العثور على جثة مجهولة الهوية عليها آثار أعيرة نارية.

وأضافت أنه جرى على الفور تكليف فريق أمني من أعضاء قسم البحث الجنائي لمباشرة التحقيق في الواقعة ومعرفة مرتكبي هذه الجريمة.

وأكدت وزارة الداخلية أن الفريق الأمني تمكن من التعرف على هوية الجثة التي تبين أنها تعود للمواطن «ز.أ.ا»، وكذلك التعرف على الجاني وضبطه وهو «م.أ.ز.أ»، وذلك من خلال التحري وجمع المعلومات.

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