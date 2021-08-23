إجراءات أمنية لمنع تكرار الاعتداء على خطوط المياه

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 أغسطس 2021, 03:35 مساء
جانب من الاجتماع الأمني بين مدير أمن الكفرة ومدير أمن ربيانة، 22 أغسطس 2021. (وزارة الداخلية)

ناقش اجتماع أمني الإجراءات والخطط التي يمكن تنفيذها لمنع التعدي على خطوط المياه، بعد اعتداء مجهولين على موقع جهاز النهر الصناعي والمضخات الخاصة به.

عُقد الاجتماع أمس الأحد، بين مدير أمن الكفرة العقيد خالد حيار، ومدير أمن ربيانة المقدم جابر عبدالكريم، وعدد من الضباط في مقر مديرية أمن الكفرة. وخلص إلى التنسيق المشترك بين المديريتين ووضع برامج عمل تخدم الصالح العام.

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وتطرق الاجتماع إلى إمكانية وضع برامج بين المديريتين لحماية الممتلكات العامة والخاصة وخاصة بعد ورود معلومات تفيد بقيام أشخاص مجهولين بالاعتداء على موقع جهاز النهر الصناعي ومضخات الخاصة به، والأسلاك المغذية لبعض المضخات بالموقع.

ضخ المياه عبر أنابيب في المسارين الشرقي والأوسطي 
والسبت الماضي، أعلن جهاز تنفيذ وإدارة جهاز النهر الصناعي البدء في ضخ المياه عبر أنابيب النهر في المسارين الشرقي والأوسطي، بعد رفع التهديد القسري على منظومة الحساونة- سهل الجفارة.

وأشار الجهاز إلى اجتماع عدد من أعيان ومشايخ وحكماء قبيلة المقارحة بموقع الحساونة الجنوبي، وإعلانهم رفع التهديد القسري عن الإمداد المائي بالمنظومة، والسماح بالبدء الفوري بضخ المياه.

وقبل نحو 10 أيام، أوقف ضخ المياه على جميع المدن والقرى بمسارات منظومة الحساونة- سهل الجفارة، بعد اقتحام مجموعة مسلحة موقع محطة التحكم بتدفق المياه في الشويرف، ومحطة ضخ المياه في الحساونة، لتنفيذ طلب بالإفراج عن رئيس المخابرات بالنظام السابق عبدالله السنوسي.

جانب من الاجتماع الأمني بين مدير أمن الكفرة ومدير أمن ربيانة، 22 أغسطس 2021. (وزارة الداخلية)
جانب من الاجتماع الأمني بين مدير أمن الكفرة ومدير أمن ربيانة، 22 أغسطس 2021. (وزارة الداخلية)
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