تخريج دفعة أركان جديدة بحضور الدبيبة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 أغسطس 2021, 02:26 مساء
الدبيبة خلال مراسم تخريج الدفعة السادسة عشرة بكلية القيادة والأركان، 23 أغسطس 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

 حضر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم الإثنين، مراسم تخريج الدفعة السادسة عشرة بكلية القيادة والأركان العامة، بحضور رئيس الأركان الفريق أول ركن محمد الحداد، ورؤساء الأركان النوعية، وعدد من الضباط والجنود.

وحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، أكد الدبيبة أن «التدريب المستمر، وتنفيذ الدورات التخصصية خطوات لا بد منها لرفع كفاءة منتسبي المؤسسة العسكرية»، داعيا إلى ضرورة «الاهتمام بكلية القيادة والأركان لتستطيع القيام بواجبها للمساهمة في بناء مكونات الجيش الليبي».

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وخلال الاحتفالية، جرى تقديم عرض مرئي، حول تاريخ كلية القادة والأركان، والتخصصات الموجودة بالكلية، كما تم تكريم الخريجين ومنحهم شهادات التخرج.

 

الدبيبة خلال مراسم تخريج الدفعة السادسة عشر بكلية القيادة والأركان، 23 أغسطس 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
الدبيبة خلال مراسم تخريج الدفعة السادسة عشر بكلية القيادة والأركان، 23 أغسطس 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
الدبيبة خلال مراسم تخريج الدفعة السادسة عشر بكلية القيادة والأركان، 23 أغسطس 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
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