اللجنة العليا لشؤون المُهجَّرين تعقد اجتماعها الأول

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 أغسطس 2021, 12:07 صباحا
اجتماع اللجنة العليا لشؤون المهجرين (حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)

عقدت اللجنة العليا لشؤون المُهجَّرين اجتماعها الأول، الأحد، لمناقشة آلية عملها ومباشرة مهامها.

وفي 15 أغسطس الجاري، وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بتشكيل لجنة عليا لشؤون المهجرين، برئاسة وزير الدولة لشؤون المهجرين أحمد أبوخزام.

وتختص اللجنة بمساعدة المُهجَّرين، وتسهيل الخدمات لهم، حسب القرار الذي حمل رقم 189 للعام 2021.

وفي اجتماعها اليوم الذي عُقد بديوان مجلس الوزراء، جرى الاتفاق على تسمية مندوبين في البلديات لتنفيذ عمليات إدخال بيانات المهجرين.

-الدبيبة يشكل لجنة عليا لشؤون المهجرين

ووفق بيان نشرته صفحة حكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك»، ستعقد اللجنة اجتماعها الثاني الأسبوع القادم؛ لمتابعة الإجراءات اللازمة.

وكان قرار رئيس الحكومة نص على أن تستقبل اللجنة طلبات وتظلمات المهجرين، ودراسة الصعوبات التي تحول دون عودتهم ومباشرة تذليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تتلقى الطلبات ذات الطابع الخدمي «الصحة والتعليم والتنقل والعمل».

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