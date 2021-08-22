مركز سبها الطبي يسجل 17 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

مركز سبها الطبي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مركز سبها الطبي، اليوم الأحد، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» بعد فحص 44 عينة لدى قسم «P C R» بالمختبر الخاص بالمركز، أمس السبت، وذلك بنسبة بلغت 39% من إجمالي العينات.

وأوضح المركز في بيان، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن من بين العينات التي جرى تحليلها 27 حالة سالبة، مشيرًا إلى تسجيل ثلاث حالات وفاة وتعافي 9 حالات مصابة.

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وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في وقت سابق اليوم، تسجيل 1722 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 34 حالة وفاة و959 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 295 ألفًا و254 حالة بينها 78 ألفًا و3 حالات نشطة، و213 ألفًا و200 شفاء، و4051 وفاة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمطعمين ضد الوباء 901 ألف و10 أشخاص.