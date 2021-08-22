1722 إصابة جديدة بـ«كورونا» في أنحاء البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 أغسطس 2021, 10:22 صباحا
قسم العزل بمستشفى جالو العام، 28 مايو 2020، (إدارة الخدمات الصحية جالو)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1722 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 34 حالة وفاة و959 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيان رقم «487»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم، السبت، 7260 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 5538عينة، وإيجابية 1722 عينة بنسبة 23.7% من إجمالي العينات المفحوصة.

 أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض البدء في إعطاء الجرعة الثانية من لقاح «أسترازينيكا» في 19 أغسطس الجاري للذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، على أن تكون قد مضت على تلقيهم الجرعة الأولى فترة أربعة أسابيع على الأقل.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 295 ألفًا و254 حالة بينها 78 ألفًا و3 حالات نشطة، و213 ألفًا و200 شفاء، و4051 وفاة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمطعمين ضد الوباء 901 ألف و10 أشخاص.

نشرة الوضع الوبائي في البلاد. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
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