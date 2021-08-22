حالة الطقس (الأحد 22 أغسطس 2021)

سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا، مع رطوبة نسبية عالية على مناطق الشمال و تكاثر للسحب من حين لآخر.

رأس اجدير حتى سرت– سهل الجفارة جبل نفوسة

•الطقس: تتكاثر السحب من حين لآخر ، مع احتمال بسيط لهطول أمطارخفيفة على بعض المناطق، خاصة (جنوب مصراتة إلى سرت وبعض مناطق الجبل)، واحتمال تكوُّن الضباب على مناطق الجبل الغربي آخر الليلة وصباح الغد .

• الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية على أغلب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مراده

• الطقس: تتكاثر السحب من حين لآخر على الجبل الأخضر، مع احتمال هطول أمطار خفيفة.

• الرياح: شمالية، فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية على أغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات - غدامس - الحمادة

• الطقس: السماء قليلة السحب.

• الرياح: شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و40 درجة مئوية.

