حالة الطقس (الأحد 22 أغسطس 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 أغسطس 2021, 09:24 صباحا
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا، مع رطوبة نسبية عالية على مناطق الشمال و تكاثر للسحب من حين لآخر.

رأس اجدير حتى سرت– سهل الجفارة جبل نفوسة
•الطقس: تتكاثر السحب من حين لآخر ، مع احتمال بسيط لهطول أمطارخفيفة على بعض المناطق، خاصة (جنوب مصراتة إلى سرت وبعض مناطق الجبل)، واحتمال تكوُّن الضباب على مناطق الجبل الغربي آخر الليلة وصباح الغد .
• الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية على أغلب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مراده
• الطقس: تتكاثر السحب من حين لآخر على الجبل الأخضر، مع احتمال هطول أمطار خفيفة.
• الرياح: شمالية، فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية على أغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات - غدامس - الحمادة
• الطقس: السماء قليلة السحب.
• الرياح: شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
• الطقس: السماء صافية.
• الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و40 درجة مئوية.
 

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