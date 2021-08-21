«الأرصاد» يعلن توقعاته لحالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود اعتدال في درجات الحرارة، اليوم السبت، ليشمل، غدًا الأحد، غالب المناطق مع رطوبة نسبيّة عالية على المناطق الساحلية وتكاثر السحب مساء اليوم على بعض مناطق غرب ليبيا واحتمالية سقوط أمطار خفيفة.

رأس إجدير حتى سرت– سهل الجفارة جبل نفوسة:

- تتكاثر السحب مساء اليوم على بعض مناطق الجبل الغربي وجنوبه، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة تصحبها أحيانًا خلايا من السحب الرعدية.

- الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 30 و33 درجة على الساحل، ومابين 34 و 39 درجة على الدواخل وتُسجل انخفاضًا طفيفًا غدًا.



الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات – مرادة:

- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

- الرياح شمالية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 30 و 33 درجة على الساحل، وما بين 34 و38 درجة على الدواخل.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

- تتكاثر السحب على أغلب المناطق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة خاصةً على غدامس والحمادة .

- الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 38 و43 درجة، وتُسجل انخفاضًا طفيفًا غدًا.

الكفرة- السرير- تازربو:

- السماء صافية.

- الرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 37 و39 درجة.

** غروب الشمس على مدينة طرابلس اليوم الساعة 19:46، وشروق الشمس غدًا عند الساعة 06:34.