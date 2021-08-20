خالد الضعيف قائمًا بأعمال السفارة الليبية لدى واشنطن

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 أغسطس 2021, 01:18 صباحا
خالد الصادق الضعيف. (أرشيفية: السفارة الليبية لدى واشنطن)

أكد بيان صادر عن السفارة الليبية لدى واشنطن انتهاء فترة عمل السفيرة وفاء بوقعيقيص، وتعيين خالد الصادق الضعيف في منصب القائم بأعمال السفارة لدى واشنطن بالوكالة، وذلك حتى يتم تعيين سفير جديد.

وأوضح البيان أن الصادق الضعيف «على درجة وزير مفوض، وسيتولى منصب القائم بالأعمال بالوكالة، حتى يتم تعيين سفير».

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وشغلت وفاء بوقعيقيص منصب القائم بأعمال السفارة الليبية في ليبيا منذ ديسمبر 2014، قبل أن تُقبل أوراقها كسفيرة أمام الرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك في ديسمبر 2017.

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