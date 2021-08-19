الحويج والغويل يتطلعان إلى توحيد السياسات الاقتصادية والتجارية والمالية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 أغسطس 2021, 05:55 مساء
وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، سلامة الغويل. (وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية)

أعرب وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، سلامة الغويل، عن تطلعاتهما إلى توحيد الرؤية المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والتجارية والمالية، والتعاون المشترك بين الوزارتين، وذلك في إطار المهام المشتركة بينهما.

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزارة الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية، عقب اجتماع الحويج والغويل الذي عقد اليوم الخميس، بتوجيهات من رئيس مجلس وزراء عبدالحميد الدبيبة.

وأوضح البيان أن الحويج والغويل ناقشا خلال اجتماعهما سبل تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وتوسيع آفاق العمل الاقتصادي وفق خطط استراتيجية مدروسة، وتطرقا إلى أهمية الصناديق السيادية وتفعيل دورها في تنويع مصادر الدخل، وتوفير استثمارات متنوعة في قطاعات عدة لتنويع مصادر الدخل، وتجنب اعتماد الدولة المطلق على النفط والغاز، كما بحثا دور المصارف المتخصصة في تعزيز معدلات التنمية.

وأضاف المكتب الإعلامي لوزارة الدولة للشؤون الاقتصادية أن ذلك يأتي تأكيداً لاهتمام حكومة الوحدة الوطنية بتنمية الاقتصاد الوطني وسد بعض الفجوات التي تركها نشاط المصارف التقليدية.

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