الدبيبة يوجه «المراكز الإدارية» بمتابعة استئناف المشروعات بالمنطقتين الشرقية والجنوبية

اجتماع الدبيبة مع مسؤولي جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، الخميس 19 أغسطس 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

أعطى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، تعليماته إلى إدارة جهاز تنمية المراكز الإدارية بالسفر إلى مدينة بنغازي لمتابعة استئناف تنفيذ المشروعات المستهدفة بالمنطقة الشرقية، على أن تليها زيارة إلى مدينة سبها لمتابعة المشروعات بالمنطقة الجنوبية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الدبيبة، اليوم الخميس، مع لجنة الإدارة ومديري الإدارات والمشاريع بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، بحضور وزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، والاتصال والشؤون السياسية.

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وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية يأتي في إطار متابعة خطة عمل الجهاز للعام 2021، التي تشمل عددا كبيرا من القطاعات، والمشاريع المهمة التي سيتم تنفيذها أو استكمالها خلال هذه السنة.

وطالب الدبيبة في كلمته خلال الاجتماع مسؤولي جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بضرورة البدء الفعلي في تنفيذ خطة العمل المقررة للعام الجاري «وظهور نتائجها بشكل واضح للمواطنين»، مشددا على ضرورة «أن تشمل كافة مناطق ليبيا».

اجتماع الدبيبة مع مسؤولي جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، الخميس 19 أغسطس 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

اجتماع الدبيبة مع مسؤولي جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، الخميس 19 أغسطس 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

اجتماع الدبيبة مع مسؤولي جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، الخميس 19 أغسطس 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

اجتماع الدبيبة مع مسؤولي جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، الخميس 19 أغسطس 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)