الدبيبة يأذن لجهاز تطوير المراكز الإدارية بتنفيذ 10 مدرجات دراسية متكاملة بجامعة بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 يوليو 2021, 10:27 مساء
رسم مصغر للمدرجات التي أذن الدبيبة بتنفيذها في جامعة بنغازي. (حكومة الوحدة الوطنية)

أذن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد بطريق الممارسة لتنفيذ مشروع إنشاء تصميم وتنفيذ 10 مدرجات دراسية متكاملة لجامعة بنغازي.

وشدد الدبيبة، في قراره رقم (171) لسنة 2021 الصادر في 13 يوليو الجاري، على ضرورة أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.

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ويوم الإثنين، قال وزير التخطيط في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، فاخر مفتاح بوفرنه، إن الوزارة تركز ضمن خطة عملها المتعلقة بمدينة بنغازي على عدة أولويات، منها تنفيذ وصيانة واستكمال عدد من المشاريع مثل جامعة بنغازي، والمدينة الرياضية، ومطار بنينا، والوحدات السكنية وغيرها من المرافق العامة. 

وسبق أن أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في 18 أبريل الماضي، أن الدبيبة أعطى الإذن بتنفيذ مشروع إنشاء عشرة مدرجات سريعة لجامعة بنغازي.

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