الدبيبة يبحث مع وكيل وزارة الداخلية الأوضاع الأمنية في المنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 أغسطس 2021, 01:27 مساء
لقاء الدبيبة ووكيل وزارة الداخلية، 19 أغسطس 2021، (حكومة الوحدة)

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم الأوضاع الأمنية في المنطقة الشرقية، والمشكلات والعراقيل التي تُواجه عمل رجال الأمن.

كما تناول اللقاء أبرز الملفات الخاصة بعمل الوزارة، حسب بيان الحكومة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس.

ويوم الإثنين الماضي، اجتمع وزير الداخلية اللواء خالد مازن، مع اقعيم لمتابعة أيضًا الوضع الأمني في المنطقة الشرقية، «والجهود التي تُبذل من قبل أعضاء الشرطة في حفظ الأمن، وكذلك العقبات التي تواجه الأجهزة الأمنية ووضع الحلول لها بما يضمن إنجاح سير العمل الأمني وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين».

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