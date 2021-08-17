صفاقس تحتضن ندوة حول تنمية الاستثمارات التونسية الليبية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الثلاثاء 17 أغسطس 2021, 01:56 مساء
جانب من الحضور في المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي، 11 مارس 2021، (الإنترنت)

أعلنت غرفة التجارة والصناعة بصفاقس التونسية تنظيم ندوة افتراضية غدا الأربعاء حول «تنمية الاستثمارات التونسية الليبية».

ويشارك رجال أعمال من تونس وليبيا في الندوة التي تهدف إلى تعزيز دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين، وإرساء الآليات الكفيلة لتحقيق ذلك، وفق بيان الغرفة، نقله موقع «آخر خبر» التونسي.

ويحضر الحدث ممثلون عن الهيئة الليبية العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة إلى جانب وكالة النهوض الاستثمار الخارجي.

وتكشف المؤشرات الصادرة عن معهد الإحصاء بتونس، عودة الحركة التجارية بين تونس وليبيا لمستوياتها العادية، إذ ارتفع التبادل التجاري خلال مارس العام 2021 بنسبة 148% مقارنة بشهر فبراير 2021.

وخلال العام 2021، مثلت تجارة تونس مع ليبيا نسبة 7% من إجمالي تجارتها مع الخارج، فيما بلغ عدد المؤسسات التونسيّة المستثمرة في ليبيا نحو ألف مؤسسة، وقدر عدد التونسيين العاملين في ليبيا بنحو 150 ألف عامل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غلق منظومة تسجيل الناخبين في الداخل بحلول منتصف الليل
ليبيا
تفاصيل قرعة للأمم الأفريقية تغيب عنها ليبيا
رياضة محلية
الشامخ العبيدي يحترف في المغرب بعد رحلة «الأهلي بنغازي»
رياضة محلية
ربط إنتاج حقل الخير التابع لشركة سرت بميناء السدرة النفطي
ليبيا
واشنطن تشترط نبذ الإرهاب واحترام حقوق النساء للاعتراف بحكومة أفغانية تقودها ...
دولى
بن علي يقود «كروتوني» إلى التأهل للدور الـ32 من كأس إيطاليا
رياضة محلية
الرئيس الأميركي: أقف بالكامل خلف قرار الانسحاب من أفغانستان
دولى
كاركاتير خيري - خلاص! ياسر عنترة وفوضى
كاريكاتير
جلسة «النواب» في طبرق.. جدل حول صلاحيات الرئيس و«مليار الزواج»
ليبيا
أوزبكستان تجبر 46 طائرة ومروحية أفغانية عبرت الحدود على «الهبوط»
دولى
غوتيريس يطالب العالم بتوحيد صفوفه لمحاربة «التهديد الإرهابي» في أفغانستان
دولى
حفيد محمد علي كلاي ينتصر في أول ظهور له على حلبة الملاكمة
رياضة عالمية
«5+5» تخاطب «الرئاسي» والحكومة بضرورة تجميد الاتفاقات العسكرية ومذكرات التفاهم ...
ليبيا
(5+5): تدابير وخطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب دون استثناء
ليبيا
توضيح من قناة «الوسط» بشأن وضع مقرها في لبنان
ليبيا
البعثة الأممية تنفي وجود دور لها في مناقشة مقترحات خارج «خارطة الطريق»: البعض ...
ليبيا
قرار رسمي من حكومة الوحدة بتخصيص مليار دينار لصالح «صندوق دعم الزواج»
ليبيا
«كورونا».. ما مدى عدوانية متغير (دلتا)؟
طب وصحة
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ابتكار لصقة تعالج الصلع