نشرة الصيد البحري المتوقعة (الثلاثاء 17 أغسطس 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 أغسطس 2021, 11:27 صباحا
نشرة الصيد البحري المتوقعة (الثلاثاء 17 أغسطس 2021). (الإنترنت)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة، اليوم الثلاثاء، على طول الساحل الليبي، فيما يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج على الساحل الممتد من رأس أجدير إلى سرت، وقليل الاضطراب على الساحل الممتد من درنة إلى أقصى الساحل الشرقي.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن السماء صافية على الساحل الممتد من رأس أجدير إلى سرت، فيما تكون صافية إلى قليلة السحب تتكاثر، اليوم، على ساحل الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
- السماء صافية.
- الرياح شمالية شرقية على ساحل زواره وطرابلس، بينما تكون جنوبية شرقية على باقي الساحل سرعتها بين 05 و10 عقدة.      
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من  الخليج إلى طبرق:
- السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على ساحل الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

- الرياح شمالية غربية إلى بحرية بوجه عام، بينما تكون غربية إلى جنوبية غربية على ساحل شحات سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 مترا على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات، وبين 1.00 و1.75 مترا على باقي الساحل.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على الساحل الممتد من درنة إلى أقصى الساحل الشرقي.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية
- الرؤية جيدة.

 

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