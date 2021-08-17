نورلاند يؤكد دعم أميركا لحق الشعب الليبي في اختيار قادته

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 أغسطس 2021, 11:04 صباحا
السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، (أرشيفية: الإنترنت)

أكد مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، دعم الولايات المتحدة لحق الشعب الليبي في اختيار قادته من خلال عملية ديمقراطية مفتوحة خالية من الضغوط الخارجية، داعيا «الشخصيات الليبية الرئيسية» إلى استخدام نفوذهم «في هذه المرحلة الحرجة» من أجل القيام بما هو الأفضل لكافة الليبيين.

جاء ذلك في بيان للخارجية الأميركية، بشأن الزيارات التي أجراها نورلاند إلى مصر وتركيا والمغرب خلال الفترة من 10 إلى 16 أغسطس الجاري.

وأشار البيان إلى لقاء نورلاند بمسؤولين كبار في القاهرة وأنقرة وبوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في الرباط، إضافة إلى اجتماعه مع قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر.

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وركز السفير، خلال جولته، على «الضرورة الملحة» لوضع الأساس الدستوري، والإطار القانوني المطلوب لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021، مشددا على ضرورة قيام القادة الليبيين بتقديم التسويات اللازمة لتلبية توقعات الشعب الليبي بانتخابات حرة ونزيهة، والتي تمثل خطوة أساسية باتجاه تحقيق الاستقرار والوحدة والديمقراطية في ليبيا.

وجدد السفير الأميركي التأكيد على أن الاستقرار والتقدم المستمر على المسارين السياسي والأمني سيؤديان إلى زيادة الفرص الاقتصادية والاستثمارات الأجنبية والازدهار لليبيين.

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