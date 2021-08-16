النجار يسلم مهامه إلى المدير العام الجديد للمركز الوطني لمكافحة الأمراض

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 أغسطس 2021, 08:00 مساء
النجار يصافح المدير العام الجديد حيدر السايح خلال تسليمه لمهامه، الإثنين 16 أغسطس 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

سلم المدير العام السابق للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين النجار، اليوم الإثنين، مهامه إلى المدير العام الجديد الدكتور حيدر مفتاح السايح خلال مراسم جرت بقاعة اجتماعات المركز ظهر اليوم الإثنين.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن مراسم التسليم والاستلام جرت «في أجواء مليئة بالتفاؤل والأماني الطيبة من الطرفين».

واستعرض المدير العام السابق، الدكتور بدر الدين النجار، في كلمة بالمناسبة دور المركز الوطني لمكافحة الأمراض، والمهام المنوط بها في مواجهة الجوائح والأوبئة والحفاظ على صحة المجتمع، مؤكدًا أهمية الحفاظ على مكونات المركز من إدارات وفروع وشبكات الرصد والتقصي في عموم البلاد.

- مديرون وموظفون يطالبون بإلغاء قرار تعيين مدير جديد لمركز مكافحة الأمراض

وأشاد المدير العام الجديد للمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور حيدر مفتاح السايح في كلمته بمناسبة توليه مهامه، بدور المدير العام السابق الدكتور بدر الدين النجار وجهوده التي بذلها خلال مسيرته بالمركز.

كما شكر حيدر رئيس وأعضاء لجنة الاستلام والتسليم، وكذلك الحضور والعاملين بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، متعهدًا باستكمال مسيرة البناء والتطوير للمركز، مبديًا استعداده للعمل بروح الفريق الواحد للحفاظ على الأمن الصحي للبلاد والمجتمع.

وعين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، قبل أيام، الدكتور حيدر مفتاح السايح مديرًا للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، لكن مديرون وموظفون في الإدارات والمكاتب والفروع عبروا في 11 أغسطس، عن اعتراضهم على إقالة النجار، ودعوا الدبيبة إلى إعادة النظر وإلغاء قراره.

مراسم تسليم واستلام بين المدير العام السابق والجديد لمركز مكافحة الأمراض، الإثنين 16 أغسطس 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
مراسم تسليم واستلام بين المدير العام السابق والجديد لمركز مكافحة الأمراض، الإثنين 16 أغسطس 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
مراسم تسليم واستلام بين المدير العام السابق والجديد لمركز مكافحة الأمراض، الإثنين 16 أغسطس 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
مراسم تسليم واستلام بين المدير العام السابق والجديد لمركز مكافحة الأمراض، الإثنين 16 أغسطس 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
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