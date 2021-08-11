مديرون وموظفون يطالبون بإلغاء قرار تعيين مدير جديد لمركز مكافحة الأمراض

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 أغسطس 2021, 08:59 مساء
شعار المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

عبر مدراء وموظفون في الإدارات والمكاتب والفروع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عن اعتراضهم على قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية إقالة د. بدر الدين النجار وتسمية د.حيدر مفتاح سالم السائح مديرا عاما للمركز، داعين إلى «إعادة النظر وإلغاء هذا القرار».

وحسب قرار التعيين  الصادر من الحكومة، واطلعت عليه «بوابة الوسط»، يعين حيدر السائح مديرا عاما للمركز، اعتبارا من تاريخ صدور القرار في الخامس من أغسطس الحالي.

وفي رد فعل على القرار، وفي بيان نشرته الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عبر مدراء وموظفو الإدارات بالمركز عن انزعاجهم من القرار المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

ووصف البيان قرار مجلس الوزراء بأنه «غير لمبرر، ودون أي أسباب منطقية وموضوعية»، وأضاف «نعبر عن استغرابنا من توقيت هذا القرار الذي جاء في وضع صعب وحرج للغاية تمر به بلادنا وأهلنا في مواجهة الجائحة في موجتها الثالثة، التي تعتبر الأعنف من حيث أعداد الإصابات والوفيات، واستنزاف الموارد البشرية والمادية والقدرات الاستيعابية لمراكز العزل». ونوه البيان إلى جهات لم يسمها تعيق عمل المركز وتقف في طريق تطويره والرقي به ليتماشى مع المواصفات العالمية في إدارة الأزمات والجوائح.

وقال البيان «نتمنى من السادة الكرام في مجلس الوزراء إعادة النظر وإلغاء هذا القرار وتغليب المصلحة العامة ودعم استقرار المركز، للاستمرار في تأدية مهمامه في هذه الظروف تجاه أهلنا في بلادنا العزيزة، وتقديرا للجهود الجبارة التي يبذلها الخيرون في هذا المركز، وحثهم على بذل المزيد، لا مقابلتها بالحجود والاستبعاد والترضية لأهواء من يغلبون المصلحة الخاصة على مصالح البلاد، وحتى نخرج من هذه الأزمة بسلام».

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