«الداخلية»: القبض على «مجرم خطير» متهم بالقتل في انجيلة بعد تبادله إطلاق النار مع الشرطة

جانب من عملية ضبط المتهمين في منطقة انجيلة بعد مقاومتهم للشرطة، 14 أغسطس 2021 (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، القبض على «مجرم خطير مطلوب على ذمة قضايا جنائية، منها قتل وخطف وترويج مخدرات»، إضافة إلى ثلاثة أفارقة، بعد مقاومة وتبادله إطلاق النار من الشرطة في منطقة انجيلة.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أن «(المدعو م. ك) مسجل ضده عدة محاضر بمراكز الشرطة»، وأن القبض عليه من قبل مديرية أمن الجفارة بالتعاون مع مركز شرطة انجيلة وقوة «السرية الثالثة» جاء بعد أخذ الإذن من النيابة العامة، إذ جرت مداهمة المنزل الذي كان متواجدًا به.

ونوهت إلى أنه حاول مقاومة أعضاء الشرطة بإطلاق النار عليهم «مما أجبرهم على الرد على مصدر النيران وإصابته في قدمه»، وذلك قبل ضبطه بمخبئه تحت الأرض الذي كان يستعمله للتنقل داخل المزارع المجاورة.

كما جرى ضبط ثلاثة أشخاص آخرين من الجنسيات الأفريقية كانوا متواجدين معه. ومن خلال تفتيش المنزل تم العثور على مصنع كبير معد لتصنيع الخمور المحلية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

جانب من عملية ضبط المتهمين في منطقة انجيلة بعد مقاومتهم للشرطة، 14 أغسطس 2021 (وزارة الداخلية)

أحد المتهمين. (وزارة الداخلية)

جانب من عملية ضبط المتهمين في منطقة انجيلة بعد مقاومتهم للشرطة، 14 أغسطس 2021 (وزارة الداخلية)

جانب من عملية ضبط المتهمين في منطقة انجيلة بعد مقاومتهم للشرطة، 14 أغسطس 2021 (وزارة الداخلية)