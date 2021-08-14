نشرة الصيد البحري على سواحل البلاد (السبت 14 أغسطس 2021)

نشرة الصيد البحري على سواحل البلاد (السبت 14 أغسطس 2021). (الإنترنت)

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية نشطة على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى شحات، تصل سرعتها إلى 25 عقدة، مع ارتفاع للموج يصل اليوم إلى 2.75 متر على ساحل شحات.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت

•الرؤيـة جيدة.

•البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على ساحل سرت يوم غدٍ.

•السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على ساحل سرت مع احتمال لسقوط أمطار خفيفة.

•الرياح شمالية شرقية وتكون متغيرة الاتجاه غدًا على ساحل الخمس ومصراتة وبحري اليوم على ساحل سرت سرعتها بين 5 و15 عقدة.

•ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و1.25 متر، يصل غدًا إلى 1.50 متر على ساحل سرت.

•درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.