في العدد 299 من جريدة «الوسط»: «كورونا» يهدأ قليلا.. وأزمة الكهرباء مستمرة

صدر اليوم الخميس، العدد 299 من جريدة الوسط. وفي الصفحة الأولى قصة رئيسية بعنوان «توتر في الداخل وحراك دبلوماسي دولي لإنقاذ الانتخابات» و«قصف كلامي بين حفتر والدبيبة حول الاختصاصات العسكرية يهدد المسار الانتخابي».

وفي الصفحة الثالثة نقرأ موضوعا بعنوان «دمج الميليشيات دون نزع السلاح معضلة أمنية تهدد الانتخابات». ويرصد الموضوع تقارير خبراء أممين، وصحف أجنبية تناولت مستقبل الانتخابات الليبية في ظل خطة دمج بعض المسلحين في منظومة الدولة دون نزع أسلحتهم.

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حفتر يتحدى المجلس الرئاسي

ويتصدر الصفحة الرابعة موضوع الساعة ويرصد صراع الأنفاس الأخيرة لتوحيد المؤسسة العسكرية في الذكرى ٨١ لتأسيس الجيش الوطني الليبي.

وجاء الموضوع بعناوين منها «تلاسن حول الاختصاصات يعيد سؤال توحيد المؤسسة العسكرية.. احتفاليتان مختلفتان في الذكرى 81 لتأسيس الجيش الليبي».

أما الصفحة الخامسة فتضم موضوعين يشغلان كل المقيمين ليبيا؛ الأول بعنوان «دلتا المتحور يهدأ قليلا.. وأزمة الأكسجين تتفاقم في ليبيا»، ويرصد الموضوع المجمع تطورات الوضع الوبائي داخل المناطق والمدن الليبية وأحوال توفر الأكسجين داخل مستشفيات ومراكز عزل مصابي فيروس كورونا المستجد.

ويرصد الموضوع الثاني آخر مستجدات أزمة الكهرباء في ظل تكرار انقطاع التيار الكهربائي في ذروة ارتفاع درجات الحرارة؛ ما دفع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إلى توبيخ مسؤولي الكهرباء بقوله: «خذلتنوني».

العالم يحترق والنيران تحاصر الجزائر

وعلى رأس الصفحة السادسة نقرأ تقريرا يتابع تفاصيل سلسلة الحرائق الرهيبة التي اندلعت في عدد من بلدان جنوب المتوسط ومنها الجزائر وتونس وتركيا واليونان بالإضافة إلى الأميركتين.

«تونس تنتظر رئيس حكومة».. بهذا العنوان يتصدر تقرير يتابع تطورات المشهد السياسي في الجارة تونس الصفحة السابعة.

وفي الصفحة الثامنة نقرأ موضوعات اقتصادية عدة منها تقرير بعنوان «الحكومة تقر بغلاء الأسعار وتحذر التجار من زيادة هامش الربح»، فيما يتصدر الصفحة التاسعة تقرير عن مستقبل النفط الليبي بعنوان «توقعات بارتفاع إنتاج النفط الليبي في نهاية العام»، وذلك لتوقع إنتاج 200 ألف برميل إضافي يوميا.

جزيرة فروة المهددة

ومن الاقتصاد إلى الثقافة ونقرأ فيها تقرير عن التلوث والصيد البحري اللذين يهددان مستقبل جزيرة فروة الليبية ذات الطابع الأثري والتاريخي.

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وفي صفحة الفن نتعرف على أعلى إيرادات أفلام السينما الأميركية، حيث كشفت أرقام شركة «إكزبيتر ريليشنز» تصدر فيلم الأبطال الخارقين «ذي سويسايد سكواد» شباك التذاكر، في صالات السينما الأميركية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ومن الفن إلى الرياضة، ونقرأ في الصفحة الرابعة عشر متابعة موسعة لفوز فريق الاتحاد ببطولة دوري ليبيا الممتاز، والتي جاءت بعنوان «الاتحاد يحصد ذهب الدوري الممتاز للمرة الـ17 في تاريخه»، وذلك بعد أن ابتسمت ركلات الترجيح لـ«العميد» الذي أصبح بطلا للنسخة 46 من البطولة بعد غياب 10 سنوات، على حساب الأهلي طرابلس.