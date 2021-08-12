وفد من رئاسة الأركان العامة للجيش في طرابلس يتفقد مواقع عسكرية ببني وليد

جولة وفد إدارة التدريب التابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش في طرابلس بعدد من القطاعات والمواقع العسكرية في بني وليد. (الإنترنت)

أجرى وفد من إدارة التدريب التابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش في طرابلس، اليوم الخميس، جولة تفقدية في عدد من القطاعات والمواقع العسكرية بمدينة بني وليد غرب البلاد.

وذكر مصدر أمني ببني وليد لـ«بوابة الوسط» أن هذه الجولة جاءت من أجل تقييم واختيار المقر الذي سيخصص لإنشاء مركز تدريب وتأهيل العسكريين بالمدينة واختيار موقع له لدعمه بالإمكانيات اللازمة.

وتأتي زيارة وفد إدارة التدريب بناءً على توجيهات رئيس الأركان العامة ومدير الإدارة في طرابلس.

جولة وفد إدارة التدريب التابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش في طرابلس بعدد من القطاعات والمواقع العسكرية في بني وليد. (الإنترنت)

جولة وفد إدارة التدريب التابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش في طرابلس بعدد من القطاعات والمواقع العسكرية في بني وليد. (الإنترنت)

جولة وفد إدارة التدريب التابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش في طرابلس بعدد من القطاعات والمواقع العسكرية في بني وليد. (الإنترنت)