مجمع محطات تطعيم طرابلس يستقبل أكثر من 2000 شخص في يوم افتتاحه

عدد من الأشخاص في مجمع محطات تطعيم طرابلس للحصول على اللقاح المضاد لـ«كورونا»، 11 أغسطس 2021، (ا ف ب)

كشف رئيس وحدة التقصي والاستجابة السريعة في طرابلس الدكتور رواد بهيليل، استقبال مجمع محطات تطعيم طرابلس بالمدينة الرياضية من ألفين إلى ثلاثة آلاف شخص في يوم افتتاحه للحصول على اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» المستجد.

ودعا بهيليل، وهو المسؤول عن فريق الفلترة في المجمع، المواطنين إلى الإقبال على التطعيم في المجمع الذي يُعدّ الأكبر بين مراكز التطعيم في البلاد، حسب تصريحه إلى وكاله «فرانس برس»

ورصدت الوكالة قدوم المئات من الليبيين والأجانب والمهاجرين إلى المجمع، أمس الأربعاء، في الانتظار أمام النوافذ لتسجيل أسمائهم قبل الدخول إلى مركز التلقيح؛ حيث أنشئت مساحات مظللة لهم، مع تم توفير كراس متحركة للمسنّين في حال لزم الأمر.

ومنذ بدء تفشي الوباء، سُجّلت 274 ألفًا و453 إصابة في ليبيا، بينها 3811 وفاة، كما أعلنت السلطات الصحية إعطاء اللقاح إلى أكثر من 788 ألف شخص حتى الآن، في وقت تواجه البلاد موجة وبائية ثالثة.

وأمس، افتتح وزير الصحة علي الزناتي المجمع، معلنًا بدء الحملة الوطنية الاستثنائية للتطعيم ضد «كورونا».

وأكد الزناتي تكثيف عمليات التلقيح، والعمل على تبسيطها وتوسيع رقعتها، لكي يتسنى لجميع الراغبين الحصول عليها والاستفادة منها بسهولة.