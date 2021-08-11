سلطنة المسماري: واقعيا لم ننجز أي شيء يوصلنا إلى 24 ديسمبر

عضوة ملتقى الحوار السياسي النائبة سلطنة المسماري، (أرشيفية: البعثة الأممية)

أبدت عضوة ملتقى الحوار السياسي النائبة سلطنة المسماري، «استغرابها» من حديث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش عن إمكانية إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

وقالت المسماري: «مع احترامي للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي وفريق البعثة، إلا أني أستغرب ما يردده المبعوث من إمكانية إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل»، حسب كلمتها في جلسة الملتقى اليوم الأربعاء.

وأضافت: «لأنه واقعيا لم ننجز أي شيء يوصلنا إلى تاريخ 24 ديسمبر المقبل، بل على العكس كل ما حدث يبعدنا عنه ولا يقربنا منه بأي حال من الأحوال».