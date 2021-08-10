ليبيا تستقبل 3727 طنا من الفواكه والخضروات عبر منفذ رأس أجدير خلال يوليو

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 أغسطس 2021, 01:10 مساء
معبر رأس أجدير على الحدود الليبية - التونسية (أرشيفية: الإنترنت)

استقبلت ليبيا 3727 طنا من الخضروات والفواكه التونسية عبر منفذ رأس أجدير، خلال يوليو الماضي، بزيادة 23% مقارنة بالشهر نفسه في العام الماضي، حسب المرصد التونسي للفلاحة.

وأوضح المرصد، في بيان أمس الإثنين، أن الزيادة في الصادرات الزراعية التونسية إلى ليبيا جاءت نظرا للارتفاع الملحوظ في كمية الدلاع المصدرة إليها، بواقع 212%، أي ما يعادل 2370 طنا.

في حين تراجعت خلال الشهر نفسه كميات العنب المصدرة بنسبة 72% لتبلغ 48 طنا، والطماطم بنحو 63% لتسجل 45 طنا، واللوز الأخضر بنحو 59% ليقدر بـ 98 طنا، وفق الإحصائية.

كما تقلصت صادرات الخوخ لتصل إلى 426 طنا، مقابل 882 طنا في يوليو الماضي، وصادرات المشمش إلى 328 طنا من 409 أطنان.

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