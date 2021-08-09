طبيب زائر يجري عملية جراحية معقدة بمركز طبرق الطبي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 09 أغسطس 2021, 09:41 مساء
العملية الجراحية لاستئصال القولون والمستقيم للحالة المرضية بمركز طبرق الطبي. (الإنترنت)

أجرى استشاري الجراحة العامة بمركز بنغازي الطبي، الزائر الأستاذ الدكتور محمد عزيز مفتاح، عملية معقدة لإحدى الحالات المرضية التي تتلقى العلاج بمركز طبرق الطبي، التي جرى خلالها استئصال القولون لمريضة تبلغ من العمر 40 عامًا.

وقال مدير مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي أبوبكر إبراهيم لـ«بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، إن العملية الجراحية استغرقت قرابة الـ7 ساعات، جرى خلالها استئصال كامل للقولون والمستقيم وإجراء كيس خارجي للحالة، مشيرًا إلى أن المريضة كانت تعاني أورامًا متعددة في القولون ما اضطر الطاقم المتابع للحالة إلى استئصاله.

وأضاف إبراهيم أن زيارة الأستاذ الدكتور محمد عزيز مفتاح إلى مركز طبرق الطبي جاءت تلبية لدعوة وجهها مدير عام المركز الدكتور فرج الجالي؛ لإجراء عمليات جراحية معقدة، منوهًا إلى أن الطبيب الزائر عبر عن سعادته لزيارة مركز طبرق الطبي لإجراء بعض العمليات في إطار التعاون المستمر بين مركزي طبرق وبنغازي الطبيين في كافة المجالات.

العملية الجراحية لاستئصال القولون والمستقيم للحالة المرضية بمركز طبرق الطبي. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد التقرير عن المناخ.. ماكرون يدعو إلى اتفاق «يستجيب للحال الطارئة» خلال مؤتمر ...
دولى
ناغازاكي اليابانية تحيي الذكرى السادسة والسبعين للقصف النووي الأميركي
دولى
زلزال ميسي يواصل التتابع وينعش أسهم الشركات الفرنسية المرتبطة بكرة القدم
رياضة عالمية
كيف حسم قيس سعيد الصراع على السلطة في تونس؟
عربى
موظفو مجلس الوزراء ببنغازي يدينون خطف رئيس الديوان أثناء وجوده في طرابلس ...
ليبيا
كاركاتير خيري - نعم للانتخابات
كاريكاتير
35 مليون يورو راتب ميسي صافي الضرائب في باريس سان جيرمان
رياضة عالمية
8 أهداف و10 «أُسست» و19 مباراة حصيلة أبودبوس مع الأهلي بنغازي قبل الانتقال لوفاق...
رياضة محلية
«فرانس برس»: رحلة عائلة أفغانية انتقلت للإقامة في «بيتها الثاني» الولايات ...
دولى
باحث بمعهد سويسري: الانتقال السياسي في ليبيا يعيش «انتكاسة»
ليبيا
ماذا بعد فتح الطريق الساحلي؟.. 5 شروط رئيسية لإتمام المصالحة
ليبيا
غسان سلامة: هذا سبب زيادة أعداد المقاتلين الأجانب والمرتزقة في ليبيا
ليبيا
العكاري: ميزانية الـ 111 مليار دينار «صندوق نوتيلا لعلاج مريض سكر»
ليبيا
الحاسي يستعرض عوامل ارتفاع أسعار السلع في ليبيا: تغيير سعر الصرف ليس السبب
ليبيا
اعتداءات النهر الصناعي تهدد أمن ليبيا المائي
ليبيا
«كوفيد فاكس» تتوقع تطعيم 70% من سكان ليبيا بحلول 12 أغسطس
ليبيا
غوارديولا يعلق على رحيل ميسي ومدى احتمال تعاقد مانشستر سيتي معه
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - الكهرباء في ليبيا
كاريكاتير
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«إنذار أحمر للبشرية».. تقرير أممي يحذر من موجات حر وأمطار غزيرة «غير مسبوقة»