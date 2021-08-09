بعثة الاتحادالأوروبي توقع اتفاقية لتعزيز التعاون في حماية الحدود البحرية الليبية

من مراسم توقيع الاتفاقية بين بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا والبعثة الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا، 8 أغسطس 2021. (تويتر)

وقعت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، مع رئيس البعثة الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا، اتفاقية لتعزيز التعاون والتنسيق لمساعدة ليبيا في حماية الحدود البحرية والإقليمية.

وأوضحت البعثة عبر حسابها الرسمي على «تويتر» أمس الأحد، أن الهدف من الاتفاقية الجديدة في إطار الشراكة الدولية في مجال إدارة الحدود، وإنفاذ القانون والعدالة الجنائية، هو مساعدة السلطات الليبية في حماية الحدود البحرية والإقليمية، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

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يشار إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا، بعثة مدنية مكلفة بالإسهام في جهود السلطات الليبية، لتعطيل شبكات الجريمة المنظمة المتورطة في تهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر والإرهاب.

من مراسم توقيع الاتفاقية بين بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا والبعثة الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا، 8 أغسطس 2021. (تويتر)