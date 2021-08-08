تسجيل 235 إصابة وحالتي وفاة جديدة بفيروس «كورونا» في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 أغسطس 2021, 04:48 مساء
اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة. (أرشيفية: صفحة اللجنة على فيسبوك)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، اليوم الأحد،  تسجيل 235 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس «كورونا» في المدينة بعد تحليل 709 عينات لمواطنين في المدينة.

وقالت اللجنة، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن إجمالي الحالات المصابة بفيروس «كورونا» داخل مركزي العزل الصحي الأورام وزريق 44 حالة وإجمالي عدد الحالات داخل قسم العناية الفائقة 33 حالة، إضافة إلى 8 حالات بقسم الغسيل الكلوي.

- «مكافحة الأمراض»: تسجيل 3019 إصابة بفيروس «كورونا» و30 وفاة

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في وقت سابق اليوم، تسجيل 3019 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» أمس السبت، و1572 حالة شفاء و30 وفاة.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء في البلاد، إلى 267 ألفًا و846 إصابة، منها 64 ألفًا و992 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى 199 ألفًا و135 حالة، وسجل المركز 3719 حالة وفاة.

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