مركز سبها الطبي يسجل 8 وفيات بفيروس «كورونا» خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 أغسطس 2021, 06:07 مساء
مركز العزل الصحي في سبها، (أرشيفية: صفحة المركز على فيسبوك)

سجل مركز سبها الطبي، ثماني وفيات بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الأسبوع الماضي.

وقال المركز في بيان اليوم، إن الأسبوع الماضي، شهد توافد أعداد غفيرة من المواطنين على مركز الفلترة، الذين يشتكون من أعراض الإصابة بفيروس «كورونا».

وأضاف المركز، أن العناصر الطبية والطبية المساعدة ومشرفي المركز، أصدروا خلال الأسبوع الماضي، بيان استغاثة بسبب نقص الأكسجين، فيما زودت وزارة الصحة المركز أمس بمصنع أكسجين، جارٍ العمل على تشغيله، وفق البيان.

- العاملون بـ«عزل سبها» يستغيثون بسبب نقص الأوكسجين

والأربعاء، طالب العاملون بمركز سبها الطبي المسؤولين في الدولة بضرورة «التدخل العاجل» وتوفير أسطوانات الأكسجين في ظل «النقص الحاد»، الذي يعانيه المركز، مؤكدين عدم مسؤوليتهم عن أي مضاعفات يتعرض لها المرضى جراء ذلك.

وفي مقطع فيديو بثته، اليوم الأربعاء، صفحة المركز على موقع «فيسبوك»، قالت مشرفة العزل بمركز سبها الطبي إن «الوضع سيئ جدًّا، ومأساوي»، مطالبة الجهات العامة بـ«التدخل».

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