حالة الطقس المتوقعة (السبت 7 أغسطس 2021)

حالة الطقس المتوقعة (السبت 7 أغسطس 2021)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية درجات حرارة معتدلة نسبيًّا، السبت، على أغلب مناطق شمال شرق البلاد، بينما تكون مرتفعة على باقي المناطق، خصوصًا مناطق الدواخل والجنوب، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

رأس جدير حتى سرت- سهل الجفارة جبل نفوسة

- الطقس: السماء صافية على غالب المناطق مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

- الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 33 و38 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 40 و45 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد- الواحات- مرادة

- الطقس: السماء صافية، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

- الرياح: شمالية غربية فشمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و33 درجة مئوية على أغلب المناطق الساحلية، وبين 36 و42 على باقي المناطق.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة

- الطقس: السماء صافية.

- الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 42 و46 درجة مئوية.