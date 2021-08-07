«كوفيد فاكس» تتوقع تطعيم 70% من سكان ليبيا بحلول 12 أغسطس

حملة استثنائية للتطعيم ضد فيروس كورونا على شواطئ زوارة, 17 يوليو 2021. (بلدية زوارة)

توقَّع موقع «كوفيد فاكس» الدولي المتخصص في إحصاء وتسجيل عمليات التلقيح في العالم ضد فيروس «كورونا»، أن تصل ليبيا إلى تطعيم 70% من سكانها بجرعتين في غضون 372 يومًا؛ أي بحلول 12 أغسطس 2022.

ورغم إشارة الموقع في بيانات دقيقة له حول عمليات التطعيم منذ انطلاقها قبل أسابيع ضد وباء «كوفيد- 19» الجمعة، إلى تدني مرتبة ليبيا بسبب بطء توزيع اللقاحات سابقًا؛ فإنه كشف عن نصيب 11 جرعة لكل 100 شخص بمعدل أكثر من 23 ألف جرعة يوميًا، معتبرًا أنه «إذا استمر الأمر على هذا النحو ، يمكن أن يكون لدى ليبيا 70% اخذوا التلقيح المضاد للفيروس».

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وحتى 6 أغسطس الجاري تلقى أكثر من 755 ألف شخص في ليبيا جرعة أي نحو 11% من إجمالي السكان البالغ عددهم 6.87 مليون نسمة.

ويوم الأربعاء الماضي، كشف مدير إدارة التطعيمات بمركز مكافحة الأمراض عبدالباسط سميو، عن أن عدد المطعَّمين ضد الوباء تجاوز 713 ألف شخصًا، مخاطبًا المواطنين بأن مراكز التطعيم مفتوحة حتى لغير المسجّلين في المنظومة.

وأشار إلى وصول الشحنة الثانية للقاح الصيني «سينوفاك» بكمية 800 ألف جرعة، منتصف الأسبوع الجاري وبهذا تقترب الكميات الإجمالية بمختلف أنواعها من 4 ملايين جرعة.

كما أعلن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الإثنين الماضي، وصول مليوني جرعة من لقاح «سينوفارم» الصيني المضاد لفيروس «كورونا». وأضاف في مؤتمر صحفي بمطار معيتيقة الدولي: «في الدفعات القادمة سيكون لدينا 500 ألف جرعة ومليون آخر في الأسابيع المقبلة».

ويأتي تسريع وتيرة التلقيح لكسر سلسلة العدوى بالفيروس التي تفشت في ليبيا الأيام الماضية بعدما أثبتت التحقيقات الوبائية لمنظمة الصحة العالمية ارتفاع حالات الإصابة بحوالي 400% خلال يوليو خاصة في أعقاب الشكوك حول دخول المتحورة «دلتا» المنتشرة بشكل غير مسبوق في دول الجوار.

وعبَّر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن قلقه من أن يؤدي تزايد انتقال فيروس «كوفيد-19» في المنطقة وفي ليبيا تحديدًا إلى إحداث تأثير كرة ثلج تصيب كل البلدان، مشيرًا إلى انخفاض معدل التطعيم، الذي «يمكن أن يزيد آثار هذه الموجة من معاناة المواطنين».

وفرضت ليبيا تدابير احترازية جديدة للحد من معدلات العدوى شملت إغلاق الحدود مع تونس المجاورة وإغلاق المقاهي والمطاعم، وحظر حفلات الزفاف والجنازات، ووقف وسائل النقل العام لمدة أسبوعين.

ودعت منظمة الصحة العالمية، إلى تجميد الجرعات المعزِّزة للقاحات المضادة لفيروس «كورونا» لوضعها في تصرف الدول الفقيرة، مؤكدًا أن التجميد يجب أن يستمر «حتى نهاية سبتمبر على الأقل».