تسجيل 14 إصابة بفيروس «كورونا» في إجدابيا وحالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 أغسطس 2021, 06:08 مساء
أخصائيا تحاليل خلال عملهما على عينات خاصة بفيروس «كورونا»، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» بإجدابيا، تسجيل 14 إصابة بفيروس «كورونا» المستجد أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، وحالة وفاة، و9 حالات شفاء.

وقالت اللجنة في بيان اليوم، إن المختبر المرجعي لدى المركز الوطني لمكافحة الأمراض - إجدابيا سحب 79 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 65 منها، فيما تأكدت إصابة 14 حالة.

- 2485 إصابة جديدة و26 حالة وفاة جراء «كورونا» في ليبيا

وتوزعت حالات الإصابة بـ8 حالات جديدة و6 مُخالطة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، تسجيل 2485 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، إضافة إلى 1422 حالة شفاء، و26 حالة وفاة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» منذ ظهوره في البلاد إلى 260 ألفًا و951 حالة، بينها 61 ألفًا و677 نشطة، و195 ألفًا و639 شفاء، و3635 وفاة، فيما بلغ عدد المطعمين ضد الوباء 712 ألفًا و213 شخصًا.

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