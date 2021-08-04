مركز العزل بوادي عتبة يتسلم مصنع أوكسجين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 أغسطس 2021, 11:35 صباحا
من مراسم تسليم مركز العزل بوادي عتبة مصنع أوكسجين، 3 أغسطس 2021. (مؤسسة النفط)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، تسليم مصنع أوكسجين إلى مركز العزل ببلدية وادي عتبة، في إطار الجهود لدعم قطاع الصحة في مواجهة فيروس «كورونا المستجد».

وقالت المؤسسة في بيان، إنّ ذلك يأتي برعاية من الشريك الأجنبي شركة «توتال» الفرنسية، لافتة إلى تزويد مصع الأوكسجين بمنظومة متكاملة للطاقة الشمسية لتشغيله حال انقطاع التيار الكهربائي.

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وأوضح البيان استهداف مؤسسة النفط توزيع أربعة مصانع أوكسجين إضافية وعدد من أسطوانات الأوكسجين سعة 40 لترًا على عدد من البلديات.

وحضر مراسم التسليم منسق البرامج التنموية بإدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة إبراهيم خليفة، ونائب مدير عام شركة «توتال» ليبيا بشير بزيزي، ورنا بادي من إدارة التنمية المستدامة بشركة «توتال»، ومندوب عن بلدية وادي عتبة إسماعيل حبيب، بحضور ممثلي الشركة الموردة للمصانع.

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