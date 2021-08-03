للمرة الثانية خلال 48 ساعة.. منطقة سرت تدخل في إظلام تام

أبراج كهرباء، (أرشيفية: الإنترنت)

دخلت منطقة سرت بالكامل في إظلام تام، في تمام الساعة الثانية بعد ظهر اليوم، وذلك للمرة الثانية خلال 48 ساعة.

وقال عضو لجنة الأزمة بشركة كهرباء سرت، المهندس رمضان أبوشوفة، إلى «بوابة الوسط»، إنه جارٍ الاتصال مع مركز التحكم بالمنطقة الشرقية لمعرفة أسباب دخول المنطقة في إظلام تام، التي ربما تكون لخروج بعض المحطات عن العمل، وهو ما سبب انهيارًا بالشبكة.

وتعاني مدينة سرت تردي الاتصالات الهاتفية منذ يومين، وتوقف المنظومات المصرفية بالمصارف، وتوقف التعامل مع الزبائن، فيما توقفت خدمات التعامل على بطاقات التسديد المصرفي بالأسواق العامة أيضًا.

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كذلك تشهد المدينة نقص الوقود وغاز الطهي والأكسجين بقسم العزل في سرت، وتزايد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» إلى نحو عشرين حالة في اليوم، وتسجيل أربع حالات وفاة خلال 48 ساعة بسبب الفيروس