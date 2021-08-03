2139 إصابة جديدة و30 حالة وفاة بـ«كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 أغسطس 2021, 11:16 صباحا
النشرة الوبائية ليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2139 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 1073 حالة شفاء، و30 حالة وفاة.

وقال المركز في بيانه رقم «472»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم، الإثنين، 11036 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 8897 عينة، وإيجابية 2139 عينة بنسبة 19.3% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 258 ألفا و467 حالة بينها 60 ألفا و641 نشطة، و194 ألفا و217 شفاء، و3609 وفيات، فيما بلغ العدد الإجمالي للمطعمين ضد الوباء 693 ألفا و676 شخصا.

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