«الكهرباء»: الوحدة السادسة بمحطة غرب طرابلس البخارية وصلت مرحلة التجارب التشغيلية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 أغسطس 2021, 11:21 مساء
زيارة رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء لمشروع محطة غرب طرابلس البخارية. (الشركة العامة للكهرباء)

قالت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الاثنين، إن الوحدة السادسة بمحطة توليد غرب طرابلس البخارية وصلت إلى «مرحلة التجارب التشغيلية»، وذلك استعدادا لدخولها على الشبكة الكهربائية في الأيام المقبلة.

وأجرى مجلس إدارة الشركة برئاسة وئام العبدلي والوفد المرافق له من مسؤولي الشركة، مساء اليوم، زيارة تفقدية للاطلاع على أعمال الصيانة للوحدة السادسة بمحطة غرب طرابلس البخارية «والتي وصلت لمرحلة التجارب التشغيلية حرصاً على استكمالها والدخول بها على الشبكة في الأيام المقبلة».

وأضافت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن مجلس الإدارة اجتمع مع مسؤولي محطة غرب طرابلس البخارية لمناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجهها المحطة والقائمون على تشغيلها، وتوفير الإمكانات اللازمة والضرورية لمشغلي المحطة حتى يتمكنوا من أداء واجبهم على أكمل وجه.

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و أعلنت الشركة العامة للكهرباء، في 11 يوليو الماضي، بدء التجارب التشغيلية للوحدة البخارية السادسة بمحطة غرب طرابلس، التي كانت متوقفة لأكثر منذ 10 سنوات حيث تعد المحطة الأقدم في ليبيا.

ويعود تاريخ تشغيل محطة توليد كهرباء غرب طرابلس البخارية إلى العام 1976، وهي إحدى المحطات العملاقة بكفاءة إنتاجية تصل إلى 600 ميغاوات. ويوجد بهذه المحطة أربع توربينات كل واحدة منها بسعة 25 ميغاوات.

زيارة رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء لمشروع محطة غرب طرابلس البخارية. (الشركة العامة للكهرباء)
زيارة رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء لمشروع محطة غرب طرابلس البخارية. (الشركة العامة للكهرباء)
زيارة رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء لمشروع محطة غرب طرابلس البخارية. (الشركة العامة للكهرباء)
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