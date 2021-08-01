رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية يعلن استقالته

القاهرة - بوابة الوسط: كامل عبدالله | الأحد 01 أغسطس 2021, 09:42 مساء
رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، سالم بن تاهية، أنه تقدم باسقالته من منصبه، وذلك بعد ثماني سنوات من العمل على رأس اللجنة المكلفة، متمنيًا التوفيق والنجاح لمَن سيخلفه في استكمال مهمة تنفيذ الاستحقاق المحلي.

وقال بن تاهيئة في تصريح إلى «بوابة الوسط» مساء اليوم الأحد، «لقد تقدمت بالاستقالة في شهر أبريل الماضي لحكومة الوحدة الوطنية (وزير الحكم المحلي ورئيس مجلس الوزراء)، وقد أعلنت عنها الآن بعد أن علمت بقبولها بعد ثلاثة أشهر من تقديمها».

وأوضح بن تاهية أن سبب تقديمه الاستقالة يرجع لظروفه الخاصة التي تمنعه عن الاستمرار»، معتبرًا أن ثماني سنوات من العمل على رأس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية «فترة ليست بالقصيرة»، آملًا التوفيق والنجاح لمَن سيتم تكليفه لهذه المهمة.

وكتب بن تاهية عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك» قائلًا إن حصيلة ما أُنجز خلال تلك السنوات من نتائج خلال فترة عمله على رأس اللجنة «واضحة للعيان» وهي متمثلة في «مجالس بلدية منتخبة وعاملة على الأرض كخطوة أولى في بناء الإدارة المحلية».

وأشاد بن تاهيئة بالعاملين باللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية واللجان الفرعية التابعة لها، والأفراد والمؤسسات المكملة لعمل اللجنة، الذين عملوا «في مواجهة مخاطر حقيقية وصعوبات متعددة من العمل في ظل الحروب والنزاعات ونزوح البعض الذين لم يتقاعسوا عن أداء الواجب».

وأضاف بن تاهية أن اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية عملت وسط «صعوبات لوجستية ناجمة عن انقطاعات الكهرباء وإغلاق طرق ونقص في الوقود وغياب ميزانية وشح سيولة وعراقيل مالية وإدارية وقانونية وانقسام سياسي ومؤسسي، إضافة إلى مخاطر العمل في ظل جائحة كورونا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

(فيديو) انتهاء مواجهة الاتحاد والأهلي بنغازي بهدف في الدور الرباعي
رياضة محلية
في الذكرى الأولى..انفجار مرفأ بيروت مأساة تعمق الأزمة السياسية والاجتماعية ...
عربى
%3.6 زيادة في التسهيلات الائتمانية في ليبيا والسلف الاجتماعية ترتفع 3.3% في ...
اقتصاد
«فرانس برس»: حركة «النهضة» تواجه عداء متزايدا من التونسيين
عربى
«عكس التيار »: عبدالسلام نصية، عضو مجلس النواب
فيديو
«عكس التيار »: عادل كرموس، عضو المجلس الأعلى للدولة
فيديو
«فرانس برس»: إصابة راشد الغنوشي بوعكة صحية
عربى
الدبيبة: سنفرض لقاح «كورونا» على كل الليبيين.. ولا سفر إلا بالحصول عليه
ليبيا
إيطاليا تؤزم علاج منتخب الكرة المصغرة.. ومصر أو تركيا أقرب بديل خلال ساعات.. ...
رياضة محلية
555 هدفا في 264 مباراة حصيلة الدوري الليبي قبل نصف النهائي الناري.. الأحد
رياضة محلية
ملايين العائلات الأميركية مهددة بالطرد من منازلهم وسط تفشي المتحورة «دلتا»
اقتصاد
الأمطار الموسمية في الهند تحصد أرواح 11 شخصا (فيديو)
دولى
حكومة الوحدة الوطنية تطلق حلقة نقاش حول لائحة عمل مؤسسات المجتمع المدني
ليبيا
الرباع حسونة يمنح قطر أول ذهبية في تاريخها بالأولمبياد
رياضة عالمية
الجزائر تسحب اعتماد قناة عربية إخبارية.. وتتهمها بـ«التضليل الإعلامي»
دولى
سباحة بريطانيا تحرز ذهبية التتابع المختلط وتحطم رقم الصين في طوكيو
رياضة عالمية
«فرانس برس»: ملايين الأميركيين مهددون بالطرد من منازلهم وسط تفشي المتحورة (دلتا)
دولى
الإثنين ..ليبيا تنتظر إقرار الميزانية والقاعدة الدستورية في جلسة «النواب»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد زيت الخروع المذهلة للوجه