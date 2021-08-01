مديرية أمن مسلاتة تحذر المواطنين من شراء أسطوانات غاز الطهي صينية الصنع

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 أغسطس 2021, 03:01 مساء
أسطوانة غاز بعد انفجارها, (نشرتها مديرية أمن مسلاتة ونسبتها لصفحة هنا مصراتة)

حذَّرت مديرية أمن مسلاتة المواطنين من شراء أسطوانات غاز الطهي صينية الصنع، بعد تزايد حالات انفجارها خلال الفترة الماضية.

وقالت المديرية في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الفترة الماضية شهدت من حين لآخر حالات انفجار أسطوانات غاز منزلية صينية الصنع من الحجم المتوسط، مطالبة المواطنين بعدم جلب أسطوانات الغاز المقلدة صينية الصنع، و«هذا ليس تقليلًا من الصناعة الصينية».

وأضافت المديرية، أن بعض التجار يسعون للربح السريع وعلى حساب أرواح المواطنين، الذين يشترون يوقبلون من جانب آخر على شرائها لرخص ثمنها.

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كذلك طالبت المديرية المواطنين بسرعة التخلص من أسطوانات الغاز المنزلية متوسطة الحجم صينية الصنع، قائلة: «لا تجلب الموت لمنزلك».

كما نشرت البلدية صورًا لأسطوانة غاز انفجرت قالت إنها لمواطن كادت تقضى على حياته، فيما نُسبت الصور لصفحة «هنا مصراتة».

أسطوانة غاز بعد انفجارها, (نشرتها مديرية أمن مسلاتة ونسبتها لصفحة هنا مصراتة)
أسطوانة غاز بعد انفجارها, (نشرتها مديرية أمن مسلاتة ونسبتها لصفحة هنا مصراتة)
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