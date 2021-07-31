الزناتي يبحث مع وكيل «الخارجية» وضع آلية لتنسيق العمل الدبلوماسي بين الوزارتين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 31 يوليو 2021, 09:13 مساء
وزير الصحة علي الزناتي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، محمد خليل عيسى, 29 يوليو 2021. (وزارة الصحة)

بحث وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الدكتور علي الزناتي، مساء الخميس، مع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، محمد خليل عيسى، وضع آلية لتنسيق العمل الدبلوماسي بين الوزارتين.

ووفق بيان لوزارة الصحة اليوم، ناقش اللقاء آلية استقبال السفراء والدبلوماسيين من قبل وزارة الصحة، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المسبق مع وزارة الخارجية بالخصوص.

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كما ناقش الزناتي وعيسى، وضع آلية عمل مشتركة لتسهيل إجراءات الاستجلاب، وضبط وترتيب الجوازات الدبلوماسية، من خلال أخذ الموافقة المباشرة من رئاسة الوزراء.

وعُرض خلال اللقاء آلية ترتيب عمل الملحقيات الصحية، والعمل على تنظيم مؤتمرات دولية، ومراجعة وتفعيل الاتفاقات الصحية عن طريق وزارة الخارجية، ومساهمة وزارة الخارجية في تقديم كافة المساعدات لوزارة الصحة.

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