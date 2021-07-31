الدبيبة: وصول 500 ألف جرعة لقاح ضد فيروس «كورونا» الأسبوع الحالي

رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مع وزير الصحة علي الزناتي, 30 يوليو 2021. (حكومتنا)

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، وصول 500 ألف جرعة تلقيح ضد فيروس «كورونا» الأسبوع الحالي، تشمل 250 ألف جرعة من لقاح «فايزر» و250 ألف جرعة من لقاح «إسترازينكا»، متوقعًا وصول مليوني جرعة أخرى إلى ليبيا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الدبيبة، خلال لقاء مع وزير الصحة على الزناتي لاستعراض الوضع الوبائي في البلاد أمس، أن الحكومة نجحت في توفير مليون و331 ألف جرعة لقاح ضد فيروس «كورونا» فيما تلقى اللقاح 600 ألف مواطن حتى الآن.

ودعا الدبيبة الليبيين وغير الليبيين للحصول على اللقاح لأنها «فرصة لحماية الناس»، خاصة أن الجائحة تحصد في أرواح الناس حتى الشباب، «ونحن لم نعد نحتمل فقد الأرواح»، مشددًا على أن الحكومة قد تتخذ إجراءات قوية لفرض الحصول على اللقاح، قائلًا: «سنفرض اللقاح على كل الليبيين، لا سفر إلا به، كذلك لن يتم التعامل مع أي مريض في المستشفيات إلا إذا أخذ اللقاح».

- الدبيبة: سنفرض لقاح كورونا على كل الليبيين.. لا سفر إلا بالحصول عليه

ودعا الدبيبة الشباب والكبار والرياضيين لأخذ اللقاح، بعد ما ثبت أن 90% من الحاصلين على اللقاح، استطاعوا مواجهة الموجة الثالثة من فيروس «كورونا»، مضيبفا أنه سيتم فرض الحصول على اللقاح مع وصول المليوني جرعة من لقاح كورونا.

فيما أضاف أن كل تطعيمات الأطفال متوفرة وموجودة في مراكز التطعيم، كما أن جميع أدوية مرضى السرطان والكلى والأورام وأمراض الدم والسكري.