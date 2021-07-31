نشرة الصيد البحري المتوقعة (السبت 31 يوليو 2021)

نشرة الصيد البحري المتوقعة (السبت 31 يوليو 2021)

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشط اليوم على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

•الرؤيـة جيدة.

•السماء صافية.

•البحر هادئ.

•الرياح متغيرة الاتجاه إلى شرقية سرعتها بين 5و10 عقدة.

•ارتفاع الموج لا يتجاوز (0.50) متر.

•درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.