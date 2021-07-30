«الأرصاد»: طقس معتدل نسبيا شرقا ويميل للارتفاع شمالا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 يوليو 2021, 10:57 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال الطقس نسبيا، اليوم الجمعة، خاصة على مناطق الساحل الشرقي، بينما تميل درجات الحرارة يوم الغد للارتفاع على أغلب مناطق الشمال.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة جبل نفوسة:
- الطقس: السماء صافية.
- الرياح: شرقية إلي شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتحول يوم الغد إلى متغيرة الاتجاه.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و37 درجة مئوية على الساحل، وبين 39 و42 درجة على الدواخل، وتسجل ارتفاعا يوم الغد علي المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:
- الطقس: السماء صافية، مع احتمال ظهور ضباب على مناطق الجبل الأخضر.
- الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة،  تنشط على بعض المناطق الساحلية وقد تسبب إثارة الأتربة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و35 درجة مئوية، وبين 39 و42 درجة على جالو، أجدابيا والجغبوب، وتسجل ارتفاعا بسيطا  يوم الغد على أغلب المناطق.  

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- الطقس: السماء صافية.
- الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و41 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا بسيطا وتدريجيا خلال اليومين القادمين. 

الكفرة- السرير- تازربو:
- الطقس: السماء صافية.
- الرياح: شمالية شرقية فشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و39 درجة مئوية.

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