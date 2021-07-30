وصول 100 ألف لتر من الأكسجين الطبي إلى ليبيا لدعم مراكز العزل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 يوليو 2021, 12:31 صباحا
أسطوانات أكسجين طبي بمستشفى بني وليد العام. (أرشيفية: الإنترنت)

وصلت 100 ألف لتر من غاز الأكسجين كدفعة الأولى لدعم مراكز العزل في مختلف أنحاء ليبيا وتغطية النقص الحاصل في إمدادات الأكسجين.

جاء ذلك في بيان صادر مساء الخميس، عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة التي قالت إن هذا الإجراء جاء بناء على تعليمات رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

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والسبت الماضي، دعت بلدية طرابلس المركز جميع الجهات العامة المختصة بتصنيع وتعبئة أسطوانات الأكسجين الطبي إلى ضرورة فتح مراكزها وتزويد مراكز العزل لمواجهة وباء فيروس «كورونا» المستجد.

وأضافت أن الدعوة تشمل كذلك تزويد المواطنين الذين يتلقون العلاج داخل بيوتهم، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الوباء.

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