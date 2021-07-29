مركز سبها الطبي يطالب المواطنين باتخاذ التدابير الوقائية للحد من انتشار «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 يوليو 2021, 07:25 مساء
مركز سبها الطبي. (أرشيفية - تصوير: رمضان كرنفودة)

طالب مركز سبها الطبي، جميع المواطنين بضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء «كورونا»، وذلك حفاظًا على سلامتهم والتقليل من حدة انتشار الفيروس، بعد تزايد عدد الإصابات.

وأوضح المركز في تنبيه نشره عبر صفحته على «فيسبوك» مساء اليوم الخميس، أن هذه الإجراءات تأتي في ظل «تزايد عدد حالات المصابين بفيروس «كورونا» المستجد في مدينة سبها ومعظم مناطق الجنوب والنقص الحاد في مادة الأوكسجين الأمر الذي يزيد من معدل الخطر من حيث تقديم الرعاية الطبية».

- «سبها الطبي» يحذر من «كارثة» بسبب نقص «الأوكسجين»

وقبل يومين، حذّر مركز سبها الطبي من حدوث «كارثة» تهدد حياة المرضى لديه، في ظل تزايد كبير في عدد حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، ونقص الأوكسجين المسال «الطبي».

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