المنفي يبحث مع إردوغان الوضع في ليبيا وتونس

صورة مدمجة تضم كل من المنفي (يمين)، وإردوغان. (المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع الرئيس التركي رجب إردوغان العلاقات الثنائية بين ليبيا وتركيا وعدد من القضايا والملفات المشتركة منها الوضع في تونس، وذلك خلال اتصال هاتفي مساء اليوم الخميس.

وقال المجلس الرئاسي إن الجانبين شددا على حرص البلدين على «تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، كما تبادلا الرؤى تجاه تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية».

وأشاد إردوغان بـ«العلاقات الاستثنائية» بين ليبيا وتركيا، مؤكداً «الدعم التام للمجلس الرئاسي وللاستقرار في ليبيا»، وفق البيان.

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كما بحث الطرفان مستجدات الوضع في تونس، إذ شدد المنفي على الاهتمام بـ«استقرار الوضع في تونس لأن ذلك من استقرار ليبيا وأن زعزعة الاستقرار في الشقيقة تونس سيؤثر على المنطقة ككل».

وأشار البيان إلى الاتفاق على «مواصلة التشاور والتنسيق بشكل دوري ومستمر لمتابعة كافة الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك».

وفي 26 مارس الماضي، حل المنفي ضيفا على إردوغان في قصر وحد الدين بولاية إسطنبول، وكانت الزيارة الأولى لرئيس المجلس الرئاسي إلى تركيا، وذلك بحضور كل من عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ووزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.