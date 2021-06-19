فرنسا في انتظار «أفعال» من تركيا بشأن «الميليشيات» في ليبيا

لودريان يتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك في طرابلس مع وزراء خارجية ليبيا وألمانيا وإيطاليا، 25 مارس 2021. (صورة من بث مباشر)

كشف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، عن «الاتفاق مع تركيا على بدء العمل بشأن مسألة ليبيا ولا سيما الميليشيات»، مؤكدا أن بلاده تنتظر منها «أفعالا» حول ملفات «حساسة» بما فيها هذه القضية.

وفي إشارة إلى ملاسنات بين الرئيسين الفرنسي والتركي إيمانويل ماكرون، ورجب طيب إردوغان، أوضح لودريان في برنامج تلفزيوني أذيع عبر قناة «أر إم سي» أن «وقف الهجمات الكلامية لا يعني أفعالا، وننتظر من تركيا أفعالا حول ملفات حساسة خصوصا في ليبيا وسورية، وأيضا في شرق المتوسط، وملف قبرص»، مضيفا: «سنرى ما إذا كان إردوغان غير، في الأفعال».

وتابع لودريان: «كان هناك القليل من الانفتاح. لكن سنبدأ العمل مع الأتراك بشأن مسألة ليبيا ولا سيما الميليشيات لأنهم من مؤيدي نشر الميليشيات في ليبيا»، وأردف: «لدينا في بعض الأحيان مصالح متعارضة ولكن في بعض الأحيان مصالح مشتركة»، وفق قوله.

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وتطالب فرنسا وعدة دول برحيل القوات الأجنبية والمرتزقة، التي قدرت الأمم المتحدة عددهم بنحو 20 ألفًا منتشرين في ليبيا.

وكان لودريان يرد على سؤال على نتائج مباحثات ماكرون وإردوغان، الإثنين الماضي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، التي قال إنها عقدت في أجواء «هادئة»، وتعهدا بالعمل معا في ملفي ليبيا وسورية.

و لم تظهر أنقرة بعد ردة فعلها بشان خطة عرضها ماكرون على الرئيس الأميركي جو بايدن، وإردوغان، حيث تمتد لستة أشهر، وتنص على «انسحاب المرتزقة السوريين والروس، ولكن أيضاً القوات التركية نفسها الموجودة على الأراضي الليبية بصفة مستشارين أو بشكل وحدات دعمت حكومة الوفاق السابقة».