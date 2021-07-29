الكوني يتابع استعدادات أكاديمية الدراسات العليا لافتتاح فرعها في سبها

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 يوليو 2021, 04:24 مساء
لقاء الكوني مع رئيس أكاديمية الدراسات العليا، الخميس 29 يوليو 2021. (المجلس الرئاسي)

اطلع رئيس الأكاديمية الليبية للدراسات العليا الاستاذ الدكتور رمضان المدني عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني على استعدادات الاكدايمية لافتتاح فرعها بالمنطقة الجنوبية في مدينة سبها خلال الفترة المقبل، كما استعرض المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل الأكاديمية والخطط والبرامج التي تساهم في جودة التعليم من خلال التؤامة مع الأكاديميات العالمية.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن الكوني شدد خلال اللقاء الذي عقد ظهر اليوم الخميس بمناسبة قرب افتتاح فرع الأكاديمية في مدينة سبها، على ضرورة الاهتمام بالتعليم في كافة مراحلة لاسيما التعليم العالي والبحث العلمي، ومد جسورالتواصل مع الجامعات العالمية للاستفادة من خبرتها في هذا المجال.

وأكد عضو المجلس الرئاسي أن هذا افتتاح فرع الأكاديمية الليبية للدراسات بالمنطقة الجنوبية الحدث الذي سيمنح طلبة المنطقة الجنوبية الفرصة للانخراط في التعليم العالي والبحث العلمي بالقرب من مقار سكناهم، وربط الفرع تقنيا مع الأكاديمية والفروع الأخرى لسهولة التعليم عن بعد مع بداية العام الدراسي القادم.

كما أشاد الكوني بالجهود المبذولة من قبل المختصين لتطويرالتعليم في ليبيا، مؤكدا على ضرورة منح كافة الإمكانيات لحلحلة المشاكل والصعوبات التي تعيق تطويره باعتباره الركيزة الأساسية لتقدم الشعوب.

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