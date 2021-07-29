«الخارجية» تنعى السفير خالد دهان بعد وفاته جراء الإصابة بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 يوليو 2021, 02:36 مساء
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي، (أرشيفية: الإنترنت)

نعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الخميس، السفير خالد زايد دهان، أحد أعضاء السلك الدبلوماسي والخبرات والكفاءات العاملة في الوزارة، الذي تُوفيّ جراء إصابته بفيروس «كورونا» المستجد.

وتقدَّمت الوزارة، في منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، بالتعازي إلى أهله وذويه وزملائه.

وكُلِّف الفقيد بعدة مهام في الوزارة، منها المندوبية الليبية لدى جامعة الدول العربية مطلع العام 2000، كما عُيِّن نائبًا لمدير الإدارة الاقتصادية بالوزارة العام 2001، ومديرًا لإدارة الشؤون الإدارية والمالية، إضافة إلى شغله منصب نائب مدير إدارة الأميركتين، ومديرها المكلف في العام 2012، ثم عُيِّن سفيرًا لليبيا لدى البرازيل مطلع العام 2013.

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