المنفي يشيد بالدعم الجزائري المتواصل لقضايا ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 يوليو 2021, 10:49 مساء
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلتقي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي، 28 يوليو 2021. (المكتب الإعلامي)

أشاد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بموقف الجزائر الثابت تجاه ليبيا، ودعمها المتواصل لقضاياها، وذلك خلال لقاء المنفي، الأربعاء، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي.

وناقش اللقاء آخر المستجدات السياسية في ليبيا، وفق المكتب الإعلامي للمنفي. وتطرق اللقاء إلى «عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، ودعم المصالحة الوطنية، وضرورة مشاركة ودعم جمهورية الجزائر لها، والاستفادة من تجربتها في المصالحة، وكذلك دعم السلطة التنفيذية الجديدة للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي نهاية العام».

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وبدأ رئيس المجلس الرئاسي زيارة رسمية للجزائر، اليوم الأربعاء، تستمر ليومين، يبحث خلالها مع الجانب الجزائري العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة التي تهم البلدين الشقيقين. والتقى الرئيس عبدالمجيد تبون وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون الأمني في الجنوب، واستئناف الرحلات الجوية، والإجراءات التنفيذية لفتح المعابر الحدودية بين البلدين. كما التقى المنفي، رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، وذلك في إطار التشاور المستمر بين البلدين الشقيقين في مختلف القضايا، وتعزيز العلاقات الثنائية، بحسب المكتب الإعلامي للمنفي.

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